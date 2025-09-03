La leggenda dell'hockey Jaromir Jagr Igor Sertori

Martedì sera, alla Corner Arena di Lugano, i padroni di casa si sono arresi per 3 a 1 al Kladno, formazione ceca di Tipsport Extraliga. Sul ghiaccio anche il 53enne Jaromir Jagr. Il resoconto di una serata memorabile.

Hai fretta? blue News riassume per te Jaromir Jagr, autentica leggenda dell'hockey, martedì sera è sceso sul ghiaccio di Lugano con la sua squadra, il Kladno.

Il 53enne, nonostante l'età davvero avanzata in termini sportivi, continua a giocare nel massimo campionato del suo Paese.

La squadra ospite ha battuto Bertaggia e compagni per 3 a 1.

Una sfida vera nel secondo e terzo tempo, che ha visto le due squadre lottare su ogni disco. In mezzo a sprazzi di ottimo gioco e un po' di nervosismo, c'era lui, Jaromir Jagr.

A fine partita è stato premiato da Vicky Mantegazza per la sua lunga e già leggendaria carriera.

Sotto le volte della Corner Arena vi erano però solo 1'500 spettatori. Mostra di più

Jaromir Jagr è una figura di culto dell'hockey.

Una vera leggenda, come ha riconosciuto anche la presidente del Lugano Vicky Mantegazza, che ieri sera, martedì, alla Corner Arena ha premiato il giocatore ceco per la sua carriera da vera superstar dell'hockey mondiale.

Vicky Mantegazza premia Jaromir Jagr per la sua carriera davvero straordinaria.﻿ Igor Sertori

Tutto questo al termine dell'amichevole che ha visto il Lugano uscire sconfitto - per la prima volta quest'estate - per 3 a 1 contro il Kladno.

I bianconeri hanno dimostrato di saper spingere all'occorrenza anche con buon ordine e temperamento.

Sul ghiaccio si è visto il neo acquisto Sanford, un Bertaggia sempre battagliero e Dahlstrom, a corrente alterna. Simion ha fallito il rigore e Schlegel ha fatto il suo.

Forse il Lugano meritava di più, ma diversi tiri, troppi, sono finiti fuori porta.

I cechi, da parte loro, sono stati più cinici.

Capaci di colpire al momento giusto, mentre grazie ad una buona organizzazione e tanta grinta difensiva hanno saputo arginare la foga bianconera, lasciando pattinare i padroni di casa perlopiù ai margini e permettendo loro poche incursioni davanti alla porta di un ottimo Brizgala.

Sul ghiaccio pure Jaromir Jagr

In tutto questo, tra i 1'500 spettatori - davvero pochi anche se si trattava di un amichevole - c'era la presenza di Jaromir Jagr.

Un giocatore che il rock hockeystico l'ha suonato ai livelli più eccelsi - in tribuna, anche Igor Gianola, ex chitarrista dei Gotthard - e che già a Davos, tre giorni prima, aveva deliziato gli appassionati con la sua presenza in campo.

Il 53enne è sceso sul ghiaccio per la prima volta al secondo minuto dell'incontro. E da quel momento, per chi vi scrive, come per altri pochi accorsi per vedere lui, la partita di hockey ha assunto la dimensione di contorno.

Il numero 68 sotto le volte della Corner Arena Igor Sertori

Colui che ha vinto il Triple Gold e che è secondo solo a Wayne Gretzky per numero di punti segnati in NHL, è sceso sul ghiaccio 14 volte.

Con gli occhi strabuzzati, i suoi estimatori hanno seguito ogni sua pattinata. Per me, che l'avevo visto in televisione per la prima volta nel lontano 1990 con la maglia dell'allora Cecoslovacchia - medaglia di bronzo - è stata tutta estasi.

Il campionissimo sente il peso degli anni. I suoi compagni e avversari hanno una reazione che lui non più avere: vuoi per la differenza d'età - il più giovane dei cechi ha 34 anni in meno - vuoi per un fisico talmente imponente che non gli permette di muoversi con la rapidità di un tempo.

Il signor Jagr è alto 191 centimetri e porta sul campo 110 chilogrammi di presenza fisica.

Il 53enne porta sul ghiaccio i suoi 110 chilogrammi con la leggerezza della libellula. Igor Sertori

Gli avversari lo rispettano, si vede. Nessun giocatore bianconero lo carica con estremo vigore, e quando succede uno scontro, il macigno di Kladno non si sposta di un centimetro.

Non sono tanti i dischi che tocca. Due le accelerazioni in avanti per mettere pressione alla difesa dei bianconeri. Alla voce tiri in porta, il suo tabellino dice zero.

Ma - e qua concludo quest'ode al divino - vedere pattinare colui che da bambino teneva una fotografia del presidente americano Ronald Reagan nel suo diario come forma di protesta contro le politiche dell'Unione Sovietica, è stato un momento di poesia e leggerezza.

Vi sono pattinate degne di stupore, storie da ammirare, passioni che eludono la razionalità. Il signor Jagr ha regalato tutto ciò nel giro di un cambio di gioco.

L'hockey è anche memoria, la mia, quella collettiva.

Alcuni record di una carriera interminabile

Il giocatore ceco ha vinto la Stanley Cup con la franchigia di Pittsburgh nel 1991 e nel 1992. Con i Pinguini ha disputato le prime undici delle sue 24 stagioni in NHL - Washington, New York, Filadelfia, Dallas, Boston e Calgary le seguenti tappe in Nord America.

Con la maglia dei Boston Bruins all'età di 40 anni. KEYSTONE

Con 1921 punti (766 gol, 1155 assist) in 1733 partite, Jagr è il secondo miglior marcatore della storia della NHL dopo Wayne Gretzky, The Great One.

Sono innumerevoli i record fatti registrare dal ceco in carriera, tra i più significativi va segnalato il fatto che è stato l'unico giocatore della storia della NHL ad aver giocato una serie di finali della Stanley Cup, sia da teenager che da ultra quarantenne.

Con la Nazionale del suo Paese il 52enne ha vinto due medaglie d'oro mondiali e una olimpica.

Jagr fa parte del ristretto numero di giocatori che possono fregiarsi del «Triple Gold Club» (Stanley Cup, Mondiale e Olimpiadi).

The Great One (Wayne Gretzky) in questa lista non figura.

Jaromir Jagr vince Mondiali con la Cechia ne 2010, all'età di 38 anni. KEYSTONE

Vale la pena ricordare che il Rytíři Kladno, club di cui lo stesso è comproprietario, gioca nella Tipsport Extraliga della Repubblica Ceca, uno dei campionati che ha saputo sfornare, e continua a farlo, tantissimi fantastici giocatori, tra i quali lo stesso Jagr.