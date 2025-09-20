Genoni KEY

E' stata una serata ricca di sorprese in NL.

A partire dal 6-0 ottenuto dal Rapperswil a Zugo fino al 4-0 dell'Ajoie sul Berna per il primo successo stagionale dei giurassiani. Alla OYM hall si sono messi in evidenza Kellenberger e Stroemwall autori di una doppietta, mentre Genoni è stato sostituito al 25' dopo il 4-0. Stesso destino allo stesso minuto toccato a Reideborn a Porrentruy sul 3-0. Sconfitte casalinghe inattese per lo Zurigo campione, battuto per 4-2 dal Ginevra, e il Losanna, battuto 5-3 dal Kloten, per una classifica che vede il Davos in vetta a +5 sul Servette.