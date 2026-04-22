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Hockey Sprunger decide gara-3 al 2o OT

Swisstxt

22.4.2026 - 23:52

Il Friborgo ha battuto il Davos 3-2 al 2o overtime in gara-3 della finale e si porta avanti 2-1 nella serie.

SwissTXT

22.04.2026, 23:52

Sprunger ha segnato il gol decisivo all'88'47». Nella prima partita dei playoff andata oltre il primo supplementare e la quarta ad andare oltre il 60', i burgundi sono passati in vantaggio con Soerensen, ma Knak ha pareggiato 13» dopo. Nel 2o periodo sono stati i grigionesi a passare con Zadina, mentre nel terzo è stato Wallmark a pareggiare. Dopo tre ferri colpiti, gli ospiti hanno trovato nel loro capitano, alle ultime partite della carriera, l'uomo della provvidenza.

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