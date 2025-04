Dallas KEY

Lian Bichsel e i suoi Dallas Stars sono stati nettamente battuti per 4-0 in gara-4 dei quarti di Conference dagli Avalanche, che hanno così riportato in parità la serie.

Swisstxt

Il difensore elvetico non si è messo particolarmente in luce (15'09", -1), mentre lo ha fatto Gabriel Landeskog: alla sua 2a partita dopo una pausa forzata di quasi 3 anni, lo svedese ha brillato con un gol e un assist.

Primo successo per i Lightning di Janis Moser, vittoriosi in casa dei Panthers per 5-1 e ora sull'1-2 nella serie.

Ha festeggiato anche Akira Schmid (in panchina) con i Golden Knights.