freshfocus

Il Lugano ha scelto Janick Steinmann come nuovo General Manager, affidandogli la strategia sportiva del club e la gestione della prima squadra.

Swisstxt

Ex giocatore con oltre 500 partite disputate in NL, il 38enne ha maturato esperienza come scout, allenatore dell’EVZ Academy e, negli ultimi sei anni, come GM del Rapperswil.