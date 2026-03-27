Archiviata la stagione con la secca sconfitta contro lo Zurigo, in casa Lugano è già tempo di tracciare i primi bilanci.
Per ora prevale ancora la delusione, ma c'è pure la consapevolezza di aver fatto una buona stagione.
«Perdere 4-0 fa male, anche contro una squadra così forte, ma ci aiuterà a crescere», ha detto il general manager Janick Steinmann.
Meno netto invece il giudizio di coach Tomas Mitell: «Abbiamo giocato una buona serie, ma loro sono una squadra forte in ogni reparto. Si è vista anche la loro maggiore esperienza in queste partite».