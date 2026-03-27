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Hockey È già tempo di bilanci in casa Lugano, Steinmann: «Perdere così fa male» 

Swisstxt

27.3.2026 - 23:45

Janick Steinmann
Janick Steinmann
freshfocus

Archiviata la stagione con la secca sconfitta contro lo Zurigo, in casa Lugano è già tempo di tracciare i primi bilanci.

SwissTXT

27.03.2026, 23:45

28.03.2026, 00:07

Per ora prevale ancora la delusione, ma c'è pure la consapevolezza di aver fatto una buona stagione.

«Perdere 4-0 fa male, anche contro una squadra così forte, ma ci aiuterà a crescere», ha detto il general manager Janick Steinmann.

Meno netto invece il giudizio di coach Tomas Mitell: «Abbiamo giocato una buona serie, ma loro sono una squadra forte in ogni reparto. Si è vista anche la loro maggiore esperienza in queste partite».

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