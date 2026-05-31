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Mondiali hockey Storico bronzo per la Norvegia che lascia a secco il Canada

Swisstxt

31.5.2026 - 18:24

Norvegia
Norvegia
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Da oggi c’è una nuova Nazionale nell’albo d’oro dei Mondiali di hockey.

SwissTXT

31.05.2026, 18:24

31.05.2026, 18:35

E' la Norvegia che, grazie al successo per 3-2 all’overtime sul Canada nella finalina di Zurigo, si è messa al collo il bronzo, coronando un percorso esaltante durante le due settimane tra Friborgo e Zurigo.

Mondiali di hockey 2026

Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.

Keystone

Gli scandinavi si sono portati sul 2-0 grazie ai gol di Pettersen e Solberg, alle parate di Haukeland e a una grande intensità messa sul ghiaccio.

Nell'assalto finale la doppietta di Thomas ha però rimandato il verdetto a oltre il 60', dove è arrivato il sigillo di Steen.

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