Ritorno?

Alex Formenton potrebbe fare un ritorno all'Ambrì.

SwissTXT Swisstxt

Dopo l'assoluzione per il reato di cui era stato accusato lui e altri 4 giocatori, il canadese resta nell'orbita biancoblù come ha confermato Paolo Duca alla RSI.

«Si può sperare. Noi siamo sempre pronti a cogliere occasioni».

L'ex attaccante dei Senators ha vestito la maglia leventinese dal 2022 al 2024 collezionando 29 punti (20 gol) in 46 partite di NL e contribuendo alla vittoria della Coppa Spengler.

Su Michael Fora il DS dei sopracenerini ha invece detto: «Peccato che non siamo riusciti a trovare un accordo, ma sono cose che succedono».

«Rimane un ragazzo cresciuto nel nostro vivaio che ha fatto un bel percorso ed è arrivato a essere un giocatore chiave della Nazionale, ma per diverse ragioni non è andata in porto».