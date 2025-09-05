  1. Clienti privati
Hockey Un ritorno ad Ambrì? Duca: «Su Formenton si può sperare»

Swisstxt

5.9.2025 - 14:05

Ritorno?
Ritorno?

Alex Formenton potrebbe fare un ritorno all'Ambrì.

SwissTXT

05.09.2025, 14:05

05.09.2025, 14:33

Dopo l'assoluzione per il reato di cui era stato accusato lui e altri 4 giocatori, il canadese resta nell'orbita biancoblù come ha confermato Paolo Duca alla RSI.

«Si può sperare. Noi siamo sempre pronti a cogliere occasioni».

L'ex attaccante dei Senators ha vestito la maglia leventinese dal 2022 al 2024 collezionando 29 punti (20 gol) in 46 partite di NL e contribuendo alla vittoria della Coppa Spengler.

Su Michael Fora il DS dei sopracenerini ha invece detto: «Peccato che non siamo riusciti a trovare un accordo, ma sono cose che succedono».

«Rimane un ragazzo cresciuto nel nostro vivaio che ha fatto un bel percorso ed è arrivato a essere un giocatore chiave della Nazionale, ma per diverse ragioni non è andata in porto».

Hockey. Lombardi risponde a Fora: «Parliamo di un costo di oltre 5,5 milioni per l'Ambrì»

HockeyLombardi risponde a Fora: «Parliamo di un costo di oltre 5,5 milioni per l'Ambrì»

