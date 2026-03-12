Il successo dei Tori è maturato nel terzo tempo KEY

Con un grande terzo periodo lo Zugo ha fatto un passo deciso verso la qualificazione ai playoff.

SwissTXT Swisstxt

Nell’andata del primo turno dei play-in Riva e compagni hanno sconfitto 5-2 in casa il Rapperswil. Dopo il 2-2 del 40', l’allungo decisivo dei padroni di casa è arrivato nel terzo periodo con le segnature di Sklenica, Herzog e Tobias Geisser.

La situazione è invece più aperta tra Bienne e Berna, dopo che i Seelaender si sono imposti nel derby della Tissot Arena per 4-3. Gli Orsi, sotto 4-1 al 53'51», possono comunque essere contenti di aver limitato i danni.