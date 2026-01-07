  1. Clienti privati
National League Il Lugano si impone 5-2 a Losanna

Swisstxt

7.1.2026 - 22:17

Alla Vaudoise Aréna i bianconeri si sono infatti imposti per 5-2 sul Losanna.
KEYSTONE
KEYSTONE

Il Lugano ha centrato un convincente successo in casa del Losanna.

SwissTXT

07.01.2026, 22:21

07.01.2026, 22:21

Alla Vaudoise Aréna i bianconeri si sono infatti imposti per 5-2 e consolidano così il loro posto in zona playoff.

I ticinesi sono scesi in pista ancora una volta con cinque stranieri, vista l'esclusione di Sgarbossa, ma, dopo essere andati in svantaggio, hanno dominato i vodesi portandosi sul 3-1 grazie a Alatalo, Sanford e Simion.

Nemmeno il momentaneo 3-2 firmato da Czarnik ha disunito i bianconeri, che hanno chiuso la sfida poco dopo grazie alle reti di capitan Thuerkauf e Tanner (a porta vuota).

