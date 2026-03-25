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NHL Ispirati dalla 12a rete di capitan Josi, i Predators restano in corsa per un posto nei playoff

Swisstxt

25.3.2026 - 08:44

Capitano
Capitano

Ispirati anche dalla 12a rete stagionale di capitan Josi, i Predators restano in corsa per un posto nei playoff.

SwissTXT

25.03.2026, 08:44

25.03.2026, 08:46

La franchigia di Nashville ha infatti superato 6-3 gli Sharks (senza Kurashev) e sale a quota 77 punti occupando l’ultimo posto utile per la postseason della Western Conference.

Punti e vittoria anche per i rossocrociati di New Jersey. I Devils si sono imposti 6-4 sugli Stars di Bichsel in cui non sono mancati i contributi elvetici: gol per Meier, assist per Hischier e Siegenthaler (2).

Successi, ma senza punti, anche per Suter e per Moser.

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