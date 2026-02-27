  1. Clienti privati
NHL Un gol e due assist per Suter al rientro dalla pausa olimpica

Swisstxt

27.2.2026 - 08:38

Kurashev
Kurashev
Reuters

Suter ha vissuto una grande serata con i St.Louis Blues al rientro dalla pausa olimpica. Lo zurighese ha contribuito alla vittoria per 5-1 contro Seattle con un gol e due assist, venendo premiato con la seconda stella.

SwissTXT

27.02.2026, 08:38

27.02.2026, 08:48

Successo anche per i Nashville Predators di Josi (autore di un passaggio decisivo) vittoriosi per 4-2 su Chicago.

Assist anche per Moser nella sconfitta per 5-4 con i suoi Tampa Bay Lightning contro Carolina.

Niente da fare nemmeno per il trio elvetico dei Devils, arresosi per 4-1 contro Pittsburgh, e per San Jose di Kurashev, sconfitto 4-1 a Calgary.

