Pius Suter continua a segnare.

L’attaccante svizzero dei Vancouver Canucks è andato in gol per la terza volta in tre partite firmando il momentaneo 3-2 nel successo per 5-4 ai rigori dei canadesi sui Detroit Red Wings, raggiungendo quota nove reti e 14 punti in stagione.

Meno bene è andata invece a Nino Niederreiter e Philipp Kurashev, entrambi sconfitti e senza punti.

