Brutte notizie in casa Svizzera: Pius Suter dovrà restare ai box per almeno quattro settimane a causa di un infortunio alla caviglia destra, rimediato nel match contro i Nashville Predators di Roman Josi sabato.
La situazione dell’attaccante zurighese dei St. Louis Blues verrà «rivalutata tra un mese», ha annunciato Doug Armstrong, direttore generale della franchigia NHL. Resta quindi ora da capire se l’elvetico sarà in grado di recuperare in tempo per poter disputare i Giochi Olimpici di Milano Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio.