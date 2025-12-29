  1. Clienti privati
Hockey Suter in forse per le Olimpiadi

Swisstxt

29.12.2025 - 22:48

Pius Suter
Pius Suter
Imago

Brutte notizie in casa Svizzera: Pius Suter dovrà restare ai box per almeno quattro settimane a causa di un infortunio alla caviglia destra, rimediato nel match contro i Nashville Predators di Roman Josi sabato.

SwissTXT

29.12.2025, 22:48

29.12.2025, 22:49

La situazione dell’attaccante zurighese dei St. Louis Blues verrà «rivalutata tra un mese», ha annunciato Doug Armstrong, direttore generale della franchigia NHL. Resta quindi ora da capire se l’elvetico sarà in grado di recuperare in tempo per poter disputare i Giochi Olimpici di Milano Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio.

