attuale stagione dei Vancouver Canucks, che guidano la classifica ad ovest, si è preso la scena anche Pius Suter.

Nel trentaduesimo successo su quarantasette partite nell’ L’attaccante rossocrociato ha sbloccato il punteggio dopo 1’47» nel 2-0 con cui la sua squadra ha battuto i Chicago Blackhawks. Il 27enne si è guadagnato pure la seconda stella della partita. A segno è andato anche Nico Hischier (assist Timo Meier) nel successo dei New Jersey Devils. Grazie a due assist Kevin Fiala ha superato Roman Josi in testa alla classifica dei giocatori elvetici più produttivi in stagione.

Swisstxt