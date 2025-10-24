  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Pius Suter non basta ai St. Louis Blues 

Swisstxt

24.10.2025 - 09:41

Pius Suter
Pius Suter
Keystone

Nonostante la terza rete stagionale di Pius Suter, i St. Louis Blues non sono riusciti ad avere la meglio sugli Utah Mammoth, vittoriosi 7-4.

SwissTXT

24.10.2025, 09:41

24.10.2025, 10:01

Con questa sconfitta, la squadra del Missouri resta ferma a 7 punti, appaiata ai Wild e agli Stars di Bichsel in coda alla propria divisione.

Proprio i texani hanno dato vita a un acceso derby elvetico contro i Kings di Fiala, autore di un assist nella vittoria per 3-2 dei californiani.

Tra le altre partite in programma, tre punti sia per i Predators di Josi che per gli Sharks di Kurashev (relegato in tribuna).

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Arriva la neve: ecco i passi alpini che sono stati chiusi
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami

Video correlati

Hamrun Spartans – Losanna 0:1

Hamrun Spartans – Losanna 0:1

UEFA Conference League | Matchday 2 | Saison 25/26

23.10.2025

Young Boys – Ludogorets 3:2

Young Boys – Ludogorets 3:2

UEFA Europa League | Matchday 3 | Saison 25/26

23.10.2025

Bedia non trema dagli undici metri

Bedia non trema dagli undici metri

23.10.2025

Hamrun Spartans – Losanna 0:1

Hamrun Spartans – Losanna 0:1

Young Boys – Ludogorets 3:2

Young Boys – Ludogorets 3:2

Bedia non trema dagli undici metri

Bedia non trema dagli undici metri

Più video

Altre notizie

Hockey. Cole Cormier lascia il Lugano

HockeyCole Cormier lascia il Lugano

Hockey. Il Rappi perde Albrecht per diversi mesi

HockeyIl Rappi perde Albrecht per diversi mesi

Hockey. Impresa delle HCAP Women

HockeyImpresa delle HCAP Women