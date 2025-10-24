Nonostante la terza rete stagionale di Pius Suter, i St. Louis Blues non sono riusciti ad avere la meglio sugli Utah Mammoth, vittoriosi 7-4.
Con questa sconfitta, la squadra del Missouri resta ferma a 7 punti, appaiata ai Wild e agli Stars di Bichsel in coda alla propria divisione.
Proprio i texani hanno dato vita a un acceso derby elvetico contro i Kings di Fiala, autore di un assist nella vittoria per 3-2 dei californiani.
Tra le altre partite in programma, tre punti sia per i Predators di Josi che per gli Sharks di Kurashev (relegato in tribuna).