Keystone

Nel derby rossocrociato tra i Canucks di Pius Suter e i Golden Knights di Akira Schmid, ad avere la meglio è stato quest'ultimo, con Vegas che è andata ad imporsi in Canada per 4-1.

Swisstxt

Sugli scudi il portiere bernese, capace di fermare 16 delle 17 conclusioni scagliate verso la sua porta. L’unico disco ad entrare in rete è partito dal bastone proprio di Suter per il gol del momentaneo 1-0. Successo senza squilli per Niederreiter (2-1 dei Jets sui Ducks), mentre grazie alla vittoria sugli Hurricanes, Montréal si è presa l'ultimo posto disponibile per i playoff.