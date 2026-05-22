Buone notizie per la Svizzera: Pius Suter è tornato sul ghiaccio nell’allenamento facoltativo alla Swiss Life Arena, anche se il suo rientro contro l'Ungheria è già escluso.
C'era anche Pius Suter sul ghiaccio nell'allenamento facoltativo che la Svizzera ha svolto oggi subito dopo pranzo alla Swiss Life Arena.
L'attaccante, l'unico a indossare la maglia bianca, per l'occasione destinata a chi non deve subire contatti, sta recuperando dall'infortunio patito durante la partita con la Germania, ma sicuramente non giocherà domani pomeriggio contro l’Ungheria.
Lo staff tecnico rossocrociato spera di avere nuovamente disposizione il numero 44 per l’importantissimo match con la Finlandia, in programma martedì prossimo alle 20h20.