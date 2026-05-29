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Non è ancora dato sapere se Pius Suter sarà a disposizione di Jan Cadieux per la semifinale di sabato pomeriggio con la Norvegia.

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L'attaccante zurighese, infortunatosi contro la Germania, viene valutato giorno per giorno.

In dubbio anche la presenza di Timo Meier, a rischio squalifica dopo un fallo su Sundqvist sanzionato sul momento con 2' di penalità.

A margine dell'allenamento odierno ha parlato anche Nino Niederreiter: «Non sottovaluteremo di certo i nostri avversari, perché se sono sono arrivati fino in semifinale vuol dire che se lo sono meritato».