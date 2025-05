Genoni KEY

La Svizzera deve ancora accontentarsi dell'argento ai Mondiali. Genoni MVP del torneo. Entra nell'All Star Team pure il difensore elvetico Dean Kukan. Amaro l'addio di Ambühl: «Il dolore è grande». Fischer: «Ero quasi scioccato».

Nella finale di Stoccolma i rossocrociati si sono inchinati per 1-0 all'overtime agli Stati Uniti.

Come nel 2024 a Praga contro la Cechia la partita è rimasta in bilico fino al supplementare grazie anche a una grandissima prestazione di Genoni tra i pali.

Gli americani si sono fatti preferire a lunghi tratti per mole di gioco, lasciando poco spazio di manovra agli uomini di Fischer.

A decidere la sfida in favore degli statunitensi è stata la rete di Thompson al 62'02''.

I tempi regolamentari finiti 0 a 0

La partita è rimasta bloccata a lungo sullo 0-0 anche per merito dei due portieri, con Genoni in particolare capace di fermare diverse conclusioni pericolose degli statunitensi.

Le chance migliori del primo periodo sono arrivate nei due powerplay, uno per parte.

Nel periodo centrale, in cui gli USA si sono fatti preferire per mole di gioco, il portiere elvetico si è ancora distinto parando anche un rigore a Garland causato da Fora.

La musica non è cambiata nel terzo tempo, ma con gli elvetici che hanno ritrovato un po' di verve. Non abbastanza però per segnare.

Genoni MVP del torneo

Grande protagonista non solo della finale contro gli Stati Uniti, in cui ha parato 39 dei 40 tiri scagliati verso la sua porta, Leonardo Genoni è stato premiato come MVP dei Mondiali di Stoccolma ed Herning.

Il portiere rossocrociato è inoltre logicamente stato inserito nell'All Star Team, così come il difensore elvetico Dean Kukan.

Ambuehl: «Il dolore è grande»

Andres Ambuehl ha intanto concluso la sua carriera con un terzo argento dopo quelli del 2018 e del 2024 e con l'incredibile record di 151 partite giocate ai Mondiali in 20 presenze nella rassegna iridata.

«E' stata una bella partita, ma hanno giocato meglio di noi. Volevamo tutti di più, la sensazione è brutta come l'anno scorso – ha dichiarato uno scosso Ambuehl – Penso che la squadra avrebbe meritato di più, il dolore è grande».

Ambühl KEY

L'MVP del torneo Genoni ha detto: « Avevamo una grande possibilità di vincere. Andrò avanti? Voglio vincere questo titolo».

«Eravamo ancora più vicini dell'anno scorso – le parole di Michael Fora – E' una squadra che ci crede e che non smetterà di lottare. Il grande valore di questa Svizzera è lo spirito e il cuore che mettiamo sul ghiaccio».

Fischer: «Ero quasi scioccato»

«Ero quasi scioccato» È un Patrick Fischer visibilmente provato quello apparso ai microfoni della RSI a fine partita: «Eravamo certi oggi di riuscire a fare quel passo. Fa sempre male, è sempre brutto».

«In queste due settimane abbiamo visto una squadra fortissima – ha detto il coach – complimenti agli USA, noi abbiamo avuto un portiere fuoriclasse, ma non è bastato. Non mi so spiegare perché non abbiamo segnato. Dobbiamo capire, imparare e correggere».

«Ci dispiace non aver potuto regalare il titolo ad Ambuehl, non avremo mai più un altro come lui», ha concluso il selezionatore.