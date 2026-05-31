Per la quinta volta in cinque finali disputate la Svizzera non è riuscita a conquistare la medaglia d'oro e ha dovuto accontentarsi di quella d'argento. Stavolta a battere i rossocrociati è stata la Finlandia, vittoriosa 1-0 all'overtime. Questa sconfitta fa davvero molto male, perché Josi e compagni si erano presentati alla finalissima della rassegna iridata casalinga dopo aver vinto nove partite su nove. Già l'anno scorso a Praga la Svizzera aveva perso all'overtime, ma quel che più colpisce è che gli elvetici non segnano in una finale da oltre 250'.