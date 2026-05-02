Altra prestazione negativa per la Svizzera freshfocus

Chiamata a reagire dopo il netto 8-1 subito per mano della Svezia, la Svizzera non è riuscita a reagire pienamente contro la Finlandia ed è stata sconfitta per 5-3.

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Nell'amichevole valida per l'Euro Hockey Tour i rossocrociati hanno pagato in particolare un passaggio a vuoto tra il 17' e il 35'.

Dopo un buon inizio capitan Thürkauf e compagni hanno infatti subito ben cinque reti in rapida successione che hanno deciso la sfida.

A partire dal finale del periodo centrale gli elvetici hanno poi ritrovato coraggio e hanno abbellito il risultato grazie a Jaeger, Moy ed Heldner.