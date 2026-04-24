  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Amichevole La Svizzera batte ancora l'Ungheria

Swisstxt

24.4.2026 - 22:06

Svizzera
Svizzera
freshfocus

Anche il rematch tra Svizzera e Ungheria ha sorriso ai rossocrociati, i quali si sono di nuovo imposti 6-1.

SwissTXT

24.04.2026, 22:06

24.04.2026, 22:07

Rispetto a giovedì gli uomini di Cadieux sono stati un po' meno brillanti e hanno avuto bisogno di metà partita per trovare il giusto ritmo.

Comunque avanti 3-1, Thürkauf e compagni fin lì non erano riusciti a mettere sotto l'avversario.

Dal 30' però gli elvetici hanno alzato il ritmo e per gli ungheresi non c'è più stato nulla da fare.

Sugli scudi ancora Egli, in un match che può fungere da monito per i Mondiali su come approcciare le partite contro formazioni meno quotate.

I più letti

Cassiera dell'Ikea ha permesso per anni a parenti e amici di fare acquisti gratis
Oro alle stelle: ecco perché sta salvando la BNS e perché probabilmente continuerà a salire
L'intervista a «Belve» sparita: cosa è successo davvero con Federica Brignone?
Ecco perché adesso la Confederazione prende di mira le case dei boomer
La confessione shock di Giulia Stabile: «Uscivo con un cantante già fidanzato»

Video correlati

Betis – Real Madrid 1-1

Betis – Real Madrid 1-1

LALIGA | 32ème journée | Saison 25/26

24.04.2026

Stade Nyonnais – Vaduz 1:3

Stade Nyonnais – Vaduz 1:3

Challenge League | 32° turno | stagione 25/26

24.04.2026

Rapperswil-Jona – Carouge 2:1

Rapperswil-Jona – Carouge 2:1

Challenge League | 32° turno | stagione 25/26

24.04.2026

Betis – Real Madrid 1-1

Betis – Real Madrid 1-1

Stade Nyonnais – Vaduz 1:3

Stade Nyonnais – Vaduz 1:3

Rapperswil-Jona – Carouge 2:1

Rapperswil-Jona – Carouge 2:1

Più video

Altre notizie

Controbreak grigionese. Davos espugna Friborgo: la finale torna in equilibrio

Controbreak grigioneseDavos espugna Friborgo: la finale torna in equilibrio

Hockey. Olle Lycksell al HC Lugano?

HockeyOlle Lycksell al HC Lugano?

Hockey. La Svizzera batte l'Ungheria in amichevole

HockeyLa Svizzera batte l'Ungheria in amichevole