Svizzera freshfocus

Anche il rematch tra Svizzera e Ungheria ha sorriso ai rossocrociati, i quali si sono di nuovo imposti 6-1.

SwissTXT Swisstxt

Rispetto a giovedì gli uomini di Cadieux sono stati un po' meno brillanti e hanno avuto bisogno di metà partita per trovare il giusto ritmo.

Comunque avanti 3-1, Thürkauf e compagni fin lì non erano riusciti a mettere sotto l'avversario.

Dal 30' però gli elvetici hanno alzato il ritmo e per gli ungheresi non c'è più stato nulla da fare.

Sugli scudi ancora Egli, in un match che può fungere da monito per i Mondiali su come approcciare le partite contro formazioni meno quotate.