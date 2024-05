Kevin Fiala Imago

La Svizzera ha centrato la terza vittoria consecutiva ai Mondiali di Praga.

Swisstxt

Al termine di un big match combattuto, intenso ed emozionante, i rossocrociati hanno sconfitto la Cechia ai rigori con il risultato di 2-1.

Rinforzati da Fiala, in pista a poche ore dal suo arrivo, gli elvetici sono passati in vantaggio al 13'36» con una magia in powerplay proprio dell'attaccante dei Kings.

I padroni di casa hanno poi ristabilito l'equilibrio in 5c4 con la staffilata di Stransky al 36'.

Nella serie di rigori decisive le parate di Genoni e le trasformazioni di Fiala e Kurashev.

