Svizzera KEY

Come nell'ultimo confronto tra le due compagini, datato 15 dicembre e chiusosi 1-0, Svizzera e Finlandia hanno dato vita a un incontro molto equilibrato, risoltosi in favore dei finnici per 1-0 dopo i rigori.

Swisstxt

Con Fora e Senn in tribuna e Aeschlimann in porta, gli elvetici non sono riusciti a crearsi grandi occasioni. Dall'altra parte pure i nordici sono sembrati poco ispirati e così la parità si è protratta fino al 65'. Il penalty realizzato da Rohrbach davanti al pubblico di Langnau non è però bastato, viste le realizzazioni di Maenalanen e Borgstrom.