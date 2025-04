Svizzera-Finlandia Imago

La Svizzera ha segnato la sua prima rete ai Mondiali femminili di Ceske Budejovice con Alina Mueller, ma non è bastata per trovare i primi punti.

Swisstxt

Le elvetiche sono state battute per 2-1 dalla Finlandia. Un risultato che condanna Vallario, Gaberell e compagne al quinto e ultimo posto del Gruppo A e a sfidare nei quarti la Cechia (quarta).

Anche in caso di successo nell’ultima partita del torneo, sia le rossocrociate (contro gli USA) che le padrone di casa (contro il Canada) non riuscirebbero a migliorare la loro classifica per via degli scontri diretti.