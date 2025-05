La Svizzera ha concluso nei migliori dei modi la sua preparazione in vista dei Mondiali, che inizieranno venerdì a Herning per gli elvetici, battendo per 5-3 la Cechia, che sarà pure la prima avversaria della rassegna iridata.

Swisstxt

I rossocrociati hanno così infilato una seconda vittoria consecutiva all'EHT a Brno, battendo i padroni di casa nonostante la linea di Hofmann a riposo dopo le faville del giorno prima contro la Finlandia e il gol incassato in boxplay già al 3'45». Protagonisti della rimonta Egli con una doppietta, Moy (un gol e un assist) e Knak (una rete e 2 assist).