Beffa

I Mondiali 2025 della Svizzera si sono aperti come si erano chiusi gli scorsi: con una sconfitta per mano della Cechia.

Swisstxt

I rossocrociati si sono dovuti inchinare ai campioni del mondo per 5-4 all'overtime, ma hanno comunque offerto una buona prova che fa ben sperare.

Cervenka (autore del gol decisivo) e compagni si sono dimostrati più cinici nei momenti decisivi, ma la «nuova» Nazionale di Fischer (tanti gli esordienti, anche per cause di forza maggiore) ha fatto vedere belle cose e raccoglie in ogni caso un punto.

Per i rossocrociati la chance di rifarsi è già sabato con la Danimarca.