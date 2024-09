Patrick Fischer KEY

apertura si terrà il 6 febbraio 2026, ma la Svizzera conosce già i suoi primi avversari.

Swisstxt

Manca ancora molto all’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la cui cerimonia d’ I rossocrociati, inseriti nel Gruppo A, non sono stati particolarmente fortunati e dovranno vedersela con Canada e Svezia, oltre che con i padroni di casa dell’Italia. Il girone B sarà composto da Finlandia, Germania, Cechia e Danimarca, mentre nel C ci saranno Russia (o Francia, in caso di mancata riammissione del CIO), Stati Uniti, Slovacchia e Lettonia. Torneranno ad esserci gli NHLers.

