Dall’8 al 12 dicembre la Nazionale femminile disputerà il terzo torneo del Women’s Euro Hockey Tour a Lahti ed Hämeenlinna.
In Finlandia il selezionatore Colin Muller punterà su una rosa esperta: ben 12 giocatrici hanno disputato 100 o più partite internazionali.
Con Alina Mueller (PWHL Boston) e ora anche Nicole Vallario (PWHL New York), oltre alle cinque giocatrici impegnate in NCAA, sono ben sette le atlete impegnate in Nordamerica.
Del roster, dove dominano le giocatrici sotto contratto con Zugo e Berna, fa parte pure l’attaccante delle HCAP Women Lena-Marie Lutz.