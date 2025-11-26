  1. Clienti privati
Women’s Euro Hockey Tour Le svizzere dell'hockey in Finlandia con una rosa esperta, di cui fan parte Vallario e Lutz

Swisstxt

26.11.2025 - 14:06

Nicole Vallario
KEY

Dall’8 al 12 dicembre la Nazionale femminile disputerà il terzo torneo del Women’s Euro Hockey Tour a Lahti ed Hämeenlinna.

26.11.2025, 14:06

In Finlandia il selezionatore Colin Muller punterà su una rosa esperta: ben 12 giocatrici hanno disputato 100 o più partite internazionali.

Con Alina Mueller (PWHL Boston) e ora anche Nicole Vallario (PWHL New York), oltre alle cinque giocatrici impegnate in NCAA, sono ben sette le atlete impegnate in Nordamerica.

Del roster, dove dominano le giocatrici sotto contratto con Zugo e Berna, fa parte pure l’attaccante delle HCAP Women Lena-Marie Lutz.

Ha un posto nel roster. Nicole Vallario ce l’ha fatta: giocherà nella Professional Women’s Hockey League

