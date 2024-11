Festeggiano le nordiche KEY

La Svizzera femminile ha iniziato il proprio cammino nel torneo Quattro Nazioni in Svezia con una sconfitta.

A Soedertaelje, le rossocrociate sono state superate per 3-0 da una Finlandia dimostratasi in totale controllo e capace di pungere nei momenti topici del match. Per le nordiche è andata in gol anche l'ex Ladies Lugano Karvinen.

