Una Svizzera davvero combattiva è stata superata 2-1 dal più quotato Canada.

Quanto mostrato contro la squadra campione in carica però lascia ben sperare in vista della finalina di giovedì contro la Svezia (a sua volta battuta 5-0 dagli Stati Uniti). Le rossocrociate hanno subito 46 tiri, ma solo quelli di Poulin (doppietta) hanno bucato Braendli, per un 2-0 che ha tenuto in partita la Nazionale. Il gol di Enzler al 44'53» ha dato l'illusione di potersi andare a giocare il titolo, invece la Svizzera dovrà impegnarsi per conquistare quel bronzo che manca da Sochi 2014.