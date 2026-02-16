  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Svizzera fa dubitare il Canada

Swisstxt

16.2.2026 - 23:28

Una prova di grande cuore
Una prova di grande cuore
KEY

Una Svizzera davvero combattiva è stata superata 2-1 dal più quotato Canada.

SwissTXT

16.02.2026, 23:28

16.02.2026, 23:38

Quanto mostrato contro la squadra campione in carica però lascia ben sperare in vista della finalina di giovedì contro la Svezia (a sua volta battuta 5-0 dagli Stati Uniti). Le rossocrociate hanno subito 46 tiri, ma solo quelli di Poulin (doppietta) hanno bucato Braendli, per un 2-0 che ha tenuto in partita la Nazionale. Il gol di Enzler al 44'53» ha dato l'illusione di potersi andare a giocare il titolo, invece la Svizzera dovrà impegnarsi per conquistare quel bronzo che manca da Sochi 2014.

I più letti

Meillard d'oro nello slalom olimpico! Amara l'uscita di McGrath
Francesco Totti pizzicato con Marialuisa Jacobelli: è finita con Noemi Bocchi?
Le gravi accuse del padre del bambino di 5 anni arrestato dall'ICE in Minnesota

Video correlati

Girona – Barcelona 2-1

Girona – Barcelona 2-1

LALIGA | 24ème journée | Saison 25/26

16.02.2026

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Super League | 25° turno | stagione 25/26

15.02.2026

Basilea – Lugano 1:1

Basilea – Lugano 1:1

Super League | 25° turno | stagione 25/26

15.02.2026

Girona – Barcelona 2-1

Girona – Barcelona 2-1

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Basilea – Lugano 1:1

Basilea – Lugano 1:1

Più video

Altre notizie

National League. Lo Zurigo perde Bader

National LeagueLo Zurigo perde Bader

Hockey. Vittoria piena degli Snakes contro l'Arosa

HockeyVittoria piena degli Snakes contro l'Arosa

Hockey. La Svizzera in semifinale

HockeyLa Svizzera in semifinale