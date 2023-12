Attilio Biasca KEYSTONE

Per cause di forza maggiore Patrick Fischer è stato costretto a modificare il suo roster per gli Swiss Ice Hockey Games, che si terranno dal 14 al 17 dicembre a Zurigo.

L’allenatore non potrà contare sul portiere Robert Mayer (infortunato) e sugli attaccanti Marco Lehmann, Sven Senteler e Dario Simion (ammalati). Nella lista sono stati per contro inseriti due nomi, quelli di Mike Künzle e Attilio Biasca.

Per il ticinese dello Zugo si tratta della prima convocazione con la Nazionale maggiore.

Swisstxt