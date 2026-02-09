Nonostante un'altra buona prestazione la Svizzera nulla ha potuto contro gli Stati Uniti, incappando nella seconda sconfitta del torneo.
All'Arena Santa Giulia le elvetiche si sono inchinate per 5-0 alle vicecampionesse in carica. Al 6' è stata Winn ad aprire le danze, mentre al 35' è arrivato il raddoppio di Dunne. Nel terzo periodo le americane hanno preso il largo con le reti di Bilka, Carpenter e Harvey. Le rossocrociate sono state capaci di crearsi alcune ghiotte occasioni, in particolare in powerplay, colpendo anche un palo con Wey, ma non sono riuscite a superare Philips.