C'è da lavorare KEY

La Svizzera ha iniziato con la 10a sconfitta in 10 partite stagionali, e la 12a consecutiva se si tiene conto anche delle ultime due partite dei Mondiali 2023, la fase finale di preparazione alla rassegna iridata in Cechia, al via il 10 maggio.

Swisstxt

Nella prima delle due amichevoli in programma tra giovedì e venerdì a Humenné, in Slovacchia, i rossocrociati, andati in bianco in attacco, sono stati battuti 3-0 dai padroni di casa. Subito il primo gol al 18'02» gli elvetici hanno reagito, ma senza rendersi davvero pericolosi, e hanno incassato altre due reti nel finale.

Swisstxt