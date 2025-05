Schmid e Bertschy decisivi. Imago

La Svizzera ha steso l'Austria per centrare la seconda semifinale consecutiva ai Mondiali.

SwissTXT - La redazione Swisstxt

A Herning i rossocrociati hanno superato 6-0 nei quarti la squadra di Zwerger e compagni assicurandosi così il biglietto per Stoccolma.

Con un approccio fisico e mentale del tutto diverso rispetto al match col Kazakistan, gli uomini di Fischer hanno fatto solo un boccone della squadra di Bader, infarcita di giocatori provenienti dalla National League.

Gli elvetici, che col gol di Bertschy hanno così mandato a punti tutti, raggiungono la top 4 per la seconda volta di fila come non capitava da 70 anni.

Una goleada

Pronti via e dopo pochi secondi sono già arrivate le prime occasioni e il primo legno colpito da Fiala che lasciavano presagire a che tipo di match si sarebbe assistito.

Bertschy ha trovato il gol al 6'38", imitato poco dopo da Meier e Jäger. Per l'Austria la situazione si è complicata con i 5'+20' rifilati a Rohrer (cross-check al volto di Schmid) che hanno poi portato al quarto punto con Fiala.

Schmid ha poi fatto 5-0 ancora nel periodo centrale. Con gli elvetici che hanno poi tirato i remi in barca c'è stata gloria anche per Knak, al primo gol iridato.