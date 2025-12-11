Svizzera-Svezia Imago

La Svizzera apre gli Swiss Ice Hockey Games con una sconfitta ai rigori contro la Svezia dopo un match combattuto fino all'ultimo.

La Svizzera ha iniziato con una sconfitta per 3-2 ai rigori contro la Svezia gli Swiss Ice Hockey Games, ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi.

A Zurigo Canonica - al suo debutto in Nazionale - e compagni hanno iniziato la partita trovando il gol del vantaggio con Moy, al quale ha però risposto poco dopo Lindhoelm.

Riat ha poi riportato gli elvetici in vantaggio, ma un errore di Malgin nel terzo periodo a permesso agli svedesi di allungare il match fino ai rigori.

A rivelarsi decisivi sono quindi stati Hugg e Nilsson, capaci di superare un grande Genoni.