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Hockey Nella prima amichevole dopo l'Era Fischer, Svizzera KO in Slovacchia

Swisstxt

16.4.2026 - 18:44

Debutto infelice
Debutto infelice
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A meno di 24 ore dalla separazione con Fischer, la Svizzera è stata sconfitta per 3-1 nella prima di due amichevoli contro la Slovacchia.

SwissTXT

16.04.2026, 18:44

16.04.2026, 19:58

Ad andare in vantaggio per primi sono stati però gli uomini guidati a partire da ieri da Cadieux grazie a una bella rete di Rohrbach al 20'20''.

Subito il pareggio di Vojtech a metà partita, Genoni ha dovuto raccogliere un altro disco dalla sua porta al 41'52''quando a superarlo è stato Melisko.

La spinta nel finale degli elvetici non è stata produttiva fino in fondo e allora Kukuca a porta vuota ha chiuso la contesa a 18» dal termine.

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