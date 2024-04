La Svizzera ha chiuso senza vittorie il Gruppo A dei Mondiali di Utica.

Swisstxt

Le rossocrociate sono infatti state sconfitte anche nella quarta ed ultima sfida dalla Cechia per 6-1. Chiuso in parità il primo periodo (gol di Stalder in 5c3), la formazione di MacLeod ha fatto la differenza tra il 35' e il 36' nel secondo, chiudendo di fatto la pendenza e dilagando poi nel terzo tempo. Le ragazze di Muller hanno così terminato la prima fase al quinto posto, sinonimo di quarto di finale contro la Finlandia, già capace di battere le elvetiche martedì 5-2.

