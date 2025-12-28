  1. Clienti privati
Hockey Svizzera ko pure con la Svezia

Swisstxt

28.12.2025 - 22:45

Cadieux
Cadieux
freshfocus

Scesa sul ghiaccio meno di 18 ore dopo la 3a sirena della sfida con gli USA ai Mondiali U20, la Svizzera è stata battuta pure dalla Svezia, vittoriosa 4-2.

SwissTXT

28.12.2025, 22:45

Come contro gli americani, la selezione di Cadieux ha venduto cara la pelle ed è rimasta in partita fino all'ultimo, ma si è infine dovuta arrendere ai forti scandinavi. La doccia fredda dopo appena 53» non ha scosso gli elvetici, che hanno pareggiato ancora nel 1o periodo con Waidacher e si sono portati avanti al 39' con Steiner. Nel 3o tempo gli svedesi hanno però girato il confronto con Bjoerk e Pettersson (doppietta).

