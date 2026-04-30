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Euro Hockey Tour Che sberla! Svizzera nettamente battuta dalla Svezia

Swisstxt

30.4.2026 - 20:28

Svizzera
Svizzera
freshfocus

E' terminata con una netta sconfitta contro la Svezia la prima delle sei partite dell'Euro Hockey Tour che la Svizzera giocherà prima del Mondiale.

SwissTXT

30.04.2026, 20:28

30.04.2026, 20:30

A Joenkoeping i rossocrociati sono stati battuti per 8-1 e questo nonostante la Nazionale delle Tre Corone avesse a roster diversi giocatori della U20, convocati come premio per aver vinto il Mondiale di categoria.

I nuovi innesti arrivati a inizio settimana non hanno dato grandi impulsi, visto che i rossocrociati solo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo hanno fatto vedere alcune buone cose.

Cadieux avrà di che lavorare.

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