Euro Hockey Tour Alla Svizzera non bastano Thürkauf e Simion, la Cechia vince con i gol di due ex Ambrì

Swisstxt

13.12.2025 - 20:24

Non è bastata la doppietta di Thürkauf.
Non è bastata la doppietta di Thürkauf.
KEYSTONE

È stata una sfida davvero combattuta quella di Zurigo tra Svizzera e Cechia.

SwissTXT

13.12.2025, 20:24

13.12.2025, 20:48

A spuntarla sono stati Chlapik, autore di una doppietta, e compagni, che hanno espugnato la Swiss Life Arena per 5-3.

Finiti a tre riprese sotto di una rete, anche per il gol di un altro ex biancoblù, Spacek, i rossocrociati sono sempre riusciti a tornare in parità per merito dei bianconeri Thürkauf (due i suoi gol) e Simion.

Il quarto tentativo di fuga è stato però quello buono per i cechi, a segno poi anche a porta vuota. La Svizzera, in pista domani con la Finlandia, non può più vincere questa tappa dell'Euro Hockey Tour.

