Non è bastata la doppietta di Thürkauf. KEYSTONE

È stata una sfida davvero combattuta quella di Zurigo tra Svizzera e Cechia.

SwissTXT Swisstxt

A spuntarla sono stati Chlapik, autore di una doppietta, e compagni, che hanno espugnato la Swiss Life Arena per 5-3.

Finiti a tre riprese sotto di una rete, anche per il gol di un altro ex biancoblù, Spacek, i rossocrociati sono sempre riusciti a tornare in parità per merito dei bianconeri Thürkauf (due i suoi gol) e Simion.

Il quarto tentativo di fuga è stato però quello buono per i cechi, a segno poi anche a porta vuota. La Svizzera, in pista domani con la Finlandia, non può più vincere questa tappa dell'Euro Hockey Tour.