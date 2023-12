Simon Meier KEY

interno del Gruppo B.

A qualificazione acquisita, l’ultima uscita elvetica nella fase a gironi dei Mondiali U20 serviva soltanto a determinare la posizione (terza o quarta) all’ Piegati per 4-2 dalla Cechia, i ragazzi di Jenni hanno mancato il sorpasso: ai 1/4 sarà dunque sfida alla forte Svezia. Sotto di due a metà partita, i nostri sono riusciti a rifarsi sotto ancor prima del 40' grazie a Simon Meier e a Rod, sfruttando al meglio due dei soli quattro tiri in porta del 2o tempo. Nell'ultimo periodo i cechi hanno tuttavia piazzato un nuovo allungo, quello fatale per Terraneo e soci.

