La sessione è durata una quarantina di minuti rsi.ch

Le due belle vittorie contro Stati Uniti e Lettonia hanno lanciato al meglio il Mondiale della Svizzera, ma il doppio, intenso impegno nel giro di 24 ore è sicuramente costato parecchie energie alla squadra.

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Coach Cadieux ha così reso facoltativo l’allenamento odierno per permettere ai suoi uomini di ricaricare le batterie.

A scendere sul ghiaccio sono allora stati coloro che non hanno giocato ieri sera, ovvero i due portieri Genoni e Pasche (ancora in gruppo in attesa di Berra, che dovrebbe arrivare presto), il difensore Frick e gli attaccanti Baechler e Biasca.