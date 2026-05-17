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Mondiali La Svizzera di Cadieux ricarica le batterie

Swisstxt

17.5.2026 - 15:53

La sessione è durata una quarantina di minuti
La sessione è durata una quarantina di minuti
rsi.ch

Le due belle vittorie contro Stati Uniti e Lettonia hanno lanciato al meglio il Mondiale della Svizzera, ma il doppio, intenso impegno nel giro di 24 ore è sicuramente costato parecchie energie alla squadra.

SwissTXT

17.05.2026, 15:53

17.05.2026, 16:11

Lettonia battuta 4 a 2. Aeschlimann: «Troppa euforia per il debutto». Cadieux: «Orgoglioso dell'energia, ma dobbiam rimanere umili»

Lettonia battuta 4 a 2Aeschlimann: «Troppa euforia per il debutto». Cadieux: «Orgoglioso dell'energia, ma dobbiam rimanere umili»

Coach Cadieux ha così reso facoltativo l’allenamento odierno per permettere ai suoi uomini di ricaricare le batterie.

A scendere sul ghiaccio sono allora stati coloro che non hanno giocato ieri sera, ovvero i due portieri Genoni e Pasche (ancora in gruppo in attesa di Berra, che dovrebbe arrivare presto), il difensore Frick e gli attaccanti Baechler e Biasca.

Mondiali di hockey 2026

Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.

Keystone
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