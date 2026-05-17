Le due belle vittorie contro Stati Uniti e Lettonia hanno lanciato al meglio il Mondiale della Svizzera, ma il doppio, intenso impegno nel giro di 24 ore è sicuramente costato parecchie energie alla squadra.
Coach Cadieux ha così reso facoltativo l’allenamento odierno per permettere ai suoi uomini di ricaricare le batterie.
A scendere sul ghiaccio sono allora stati coloro che non hanno giocato ieri sera, ovvero i due portieri Genoni e Pasche (ancora in gruppo in attesa di Berra, che dovrebbe arrivare presto), il difensore Frick e gli attaccanti Baechler e Biasca.
Mondiali di hockey 2026
Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.