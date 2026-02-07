  1. Clienti privati
Hockey Svizzera sconfitta dal Canada

Swisstxt

7.2.2026 - 23:35

Maurer
Maurer
KEY

Dopo il bel successo all'esordio sulla Cechia, la Svizzera ha offerto un'altra prestazione di carattere contro il Canada, che si è imposto per 4-0 grazie a tre gol in powerplay.

SwissTXT

07.02.2026, 23:35

Le rossocrociate hanno mantenuto inviolata la rete difesa dall'ottima Maurer fino al 27'02», quando Spooner ha sbloccato il punteggio dopo 19» in 5c4. Nonostante la superiorità delle avversarie, come dimostrano i tiri totali di 55-6, le elvetiche ci hanno creduto creando anche alcune occasioni, ma sono di nuovo capitolate al 45' e al 54' in inferiorità numerica. Al 57' Watts ha definito il risultato con il 4-0.

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»

GC – YB 1:1

Super League | 23° turno | stagione 25/26

07.02.2026

Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»

06.02.2026

Aarau – Wil 2:2

Challenge League | 21° turno | stagione 25/26

07.02.2026

Ufficiale. Cereda sarà tecnico della Under 20

UfficialeCereda sarà tecnico della Under 20

National League. Lammikko di ritorno a Zurigo

National LeagueLammikko di ritorno a Zurigo

Tour de Force per il Lugano. Croci-Torti: «Sappiamo cosa aspettarci»

Tour de Force per il LuganoCroci-Torti: «Sappiamo cosa aspettarci»