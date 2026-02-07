Maurer KEY

Dopo il bel successo all'esordio sulla Cechia, la Svizzera ha offerto un'altra prestazione di carattere contro il Canada, che si è imposto per 4-0 grazie a tre gol in powerplay.

Le rossocrociate hanno mantenuto inviolata la rete difesa dall'ottima Maurer fino al 27'02», quando Spooner ha sbloccato il punteggio dopo 19» in 5c4. Nonostante la superiorità delle avversarie, come dimostrano i tiri totali di 55-6, le elvetiche ci hanno creduto creando anche alcune occasioni, ma sono di nuovo capitolate al 45' e al 54' in inferiorità numerica. Al 57' Watts ha definito il risultato con il 4-0.