Svizzera-Cechia Imago

La Svizzera ha chiuso questa positiva tappa dell'Euro Hockey Tour con una sconfitta per 3-0 contro la Cechia.

Swisstxt

Gli elvetici tornano comunque a casa con tre punti e una buona prestazione anche contro i Campioni del Mondo. Viste le assenze di giocatori importanti come Thuerkauf e Bertschy, i rossocrociati sono stati schiacciati dai cechi per buona parte dell'incontro. La solidità difensiva di capitan Fora e compagni ha comunque permesso di mantenere il risultato in parità per quasi metà incontro. La Cechia ha poi trovato due reti a porta vuota, una segnata da Zohorna.