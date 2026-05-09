Nazionale freshfocus

La Svizzera è stata sconfitta per 3-0 dalla Svezia nella penultima amichevole prima dei Mondiali di Zurigo e Friborgo al via venerdì.

SwissTXT Swisstxt

Con il solo Suter a riposo tra i giocatori proveniente dall'NHL e sempre senza Andrighetto, i rossocrociati hanno mostrato buone cose, ma non sono mai riusciti ad impensierire veramente Hellberg anche a causa di qualche penalità di troppo.

A decidere la sfida sono così state la doppietta di Johansson, a segno prima dalla media distanza e poi con un abile tocco da dietro la porta, e De la Rose a porta vuota.