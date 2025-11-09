  1. Clienti privati
Euro Hockey Tour Svizzera stesa anche dalla Cechia

Swisstxt

9.11.2025 - 14:30

Svizzera ancora KO.
Svizzera ancora KO.
Keystone

Euro Hockey Tour: Svizzera travolta 4-0 dalla Cechia, doppietta lampo di Chlapík in avvio, match penalty a Bächler e gol in 5-contro-3 a inizio secondo periodo.

SwissTXT

09.11.2025, 14:30

È arrivata un'altra chiara sconfitta per la Svizzera nella tappa finlandese dell'Euro Hockey Tour. Contro la Cechia gli elvetici sono stati battuti 4-0.

L'inizio è stato subito in salita con la doppietta dell'ex Ambrì Chlapik tra il 3'50"e il 5'45", agevolato anche dai troppi errori in impostazione dei rossocrociati.

A complicare le cose dopo è arrivata la penalità di partita a Bächler per una brutta carica alle assi su Zohorna.

In cinque contro tre a inizio secondo tempo è giunto il 3-0 di Stransky, imitato poco più tardi da Adamek.

Il resto del match è quindi stata pura accademia.

