Euro Hockey Tour: Svizzera travolta 4-0 dalla Cechia, doppietta lampo di Chlapík in avvio, match penalty a Bächler e gol in 5-contro-3 a inizio secondo periodo.
È arrivata un'altra chiara sconfitta per la Svizzera nella tappa finlandese dell'Euro Hockey Tour. Contro la Cechia gli elvetici sono stati battuti 4-0.
L'inizio è stato subito in salita con la doppietta dell'ex Ambrì Chlapik tra il 3'50"e il 5'45", agevolato anche dai troppi errori in impostazione dei rossocrociati.
A complicare le cose dopo è arrivata la penalità di partita a Bächler per una brutta carica alle assi su Zohorna.
In cinque contro tre a inizio secondo tempo è giunto il 3-0 di Stransky, imitato poco più tardi da Adamek.
Il resto del match è quindi stata pura accademia.