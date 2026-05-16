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Mondiali Svizzera travolgente ma col brivido: Lettonia piegata 4-2, rossocrociati a punteggio pieno

fon

16.5.2026

Riat sigla il 2-1 in Powerplay

Riat sigla il 2-1 in Powerplay

16.05.2026

Secondo successo consecutivo per i ragazzi di Cadieux a Zurigo: un assedio da oltre 30 tiri prima di sbloccare il match, poi le doppiette di Riat e Balcers infiammano la Swiss Life Arena. Elvetici in vetta al girone insieme alla Finlandia.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

16.05.2026, 23:32

Due su due. La Svizzera non si ferma e, dopo il fulmineo esordio contro gli Stati Uniti, piega anche la Lettonia per 4-2 alla Swiss Life Arena, centrando la seconda vittoria in altrettante uscite nel Mondiale casalingo.

Un successo pienamente meritato per Josi e compagni che, pur dominando la contesa per larghi tratti, hanno dovuto fare i conti con un briciolo di imprecisione sottoporta e con un Gudlevskis in formato saracinesca, capitolato solo dopo ben 31 conclusioni elvetiche.

C'è ancora da lavorare sulla freddezza negli ultimi metri, ma il verdetto della pista parla chiaro: la Nazionale è in vetta al Gruppo A a punteggio pieno, in compagnia della Finlandia.

Mondiali di hockey 2026

Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.

Keystone

Una rete sudata

Il secondo periodo si trasforma rapidamente in un assedio totale alla gabbia lettone. Gudlevskis compie miracoli in serie, ma al 30’10” deve arrendersi: l'asse NHL Hischier-Meier confeziona la rete del meritatissimo 1-0.

La gioia del gol dura però appena 95 secondi, il tempo necessario all'attaccante dello ZSC Balcers di capitalizzare una ripartenza micidiale complice una retroguardia svizzera mal posizionata (1-1).

La reazione elvetica è immediata e rabbiosa: al 37'18", sfruttando il terzo powerplay della serata, Riat fulmina il portiere avversario - ben assistito da Andrighetto - e riporta avanti i suoi a meno di tre minuti dal secondo riposo.

Kukan la chiude, lunedì c'è la Germania

L'ipoteca sul match arriva in apertura di terzo tempo: passano appena 59 secondi e il difensore dei Lions Kukan fa esplodere lo stadio siglando il 3-1. È il colpo del definitivo KO psicologico per la Lettonia.

La Svizzera controlla il ghiaccio in scioltezza e senza rischiare nulla, trovando persino il poker al 52’13” ancora con uno scatenato Riat (doppietta personale).

Inutili i secondi finali, utili solo alla Lettonia per accorciare le distanze a 14 secondi dal termine con la doppietta di Balcers.

Finisce 4-2: domani per i rossocrociati ci sarà un meritato giorno di riposo, prima di infuocare la pista lunedì sera nell'attesissimo derby contro la Germania.

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