Riat sigla il 2-1 in Powerplay 16.05.2026

Secondo successo consecutivo per i ragazzi di Cadieux a Zurigo: un assedio da oltre 30 tiri prima di sbloccare il match, poi le doppiette di Riat e Balcers infiammano la Swiss Life Arena. Elvetici in vetta al girone insieme alla Finlandia.

SwissTXT, Redazione blue Sport fon

Due su due. La Svizzera non si ferma e, dopo il fulmineo esordio contro gli Stati Uniti, piega anche la Lettonia per 4-2 alla Swiss Life Arena, centrando la seconda vittoria in altrettante uscite nel Mondiale casalingo.

Un successo pienamente meritato per Josi e compagni che, pur dominando la contesa per larghi tratti, hanno dovuto fare i conti con un briciolo di imprecisione sottoporta e con un Gudlevskis in formato saracinesca, capitolato solo dopo ben 31 conclusioni elvetiche.

C'è ancora da lavorare sulla freddezza negli ultimi metri, ma il verdetto della pista parla chiaro: la Nazionale è in vetta al Gruppo A a punteggio pieno, in compagnia della Finlandia.

Mondiali di hockey 2026 Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati. Keystone

Una rete sudata

Il secondo periodo si trasforma rapidamente in un assedio totale alla gabbia lettone. Gudlevskis compie miracoli in serie, ma al 30’10” deve arrendersi: l'asse NHL Hischier-Meier confeziona la rete del meritatissimo 1-0.

La gioia del gol dura però appena 95 secondi, il tempo necessario all'attaccante dello ZSC Balcers di capitalizzare una ripartenza micidiale complice una retroguardia svizzera mal posizionata (1-1).

La reazione elvetica è immediata e rabbiosa: al 37'18", sfruttando il terzo powerplay della serata, Riat fulmina il portiere avversario - ben assistito da Andrighetto - e riporta avanti i suoi a meno di tre minuti dal secondo riposo.

Kukan la chiude, lunedì c'è la Germania

L'ipoteca sul match arriva in apertura di terzo tempo: passano appena 59 secondi e il difensore dei Lions Kukan fa esplodere lo stadio siglando il 3-1. È il colpo del definitivo KO psicologico per la Lettonia.

La Svizzera controlla il ghiaccio in scioltezza e senza rischiare nulla, trovando persino il poker al 52’13” ancora con uno scatenato Riat (doppietta personale).

Inutili i secondi finali, utili solo alla Lettonia per accorciare le distanze a 14 secondi dal termine con la doppietta di Balcers.

Finisce 4-2: domani per i rossocrociati ci sarà un meritato giorno di riposo, prima di infuocare la pista lunedì sera nell'attesissimo derby contro la Germania.