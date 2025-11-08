Beffa

Passo indietro della Svizzera nella tappa finlandese dell’EHT.

Dopo la vittoria sui padroni di casa, nel secondo match è arrivato un ko con la Svezia con un netto 8-3. Senza Thuerkauf e con Fora come capitano, gli elvetici hanno subito l’inizio di un avversario arrembante.

Malgrado il vantaggio di Jung, De la Rose e Olofsson hanno ribaltato il risultato in powerplay nel primo periodo.

Il pari di Schmid è stata una breve illusione e gli scandinavi hanno colpito a quattro riprese in pochi minuti. Nel finale Knak, Froeden e Ryfors hanno fissato il punteggio.